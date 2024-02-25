Нашли труп в гостинице: следователи устанавливают обстоятельства убийства в отеле Хабаровска

В Хабаровске взяли под стражу 35-летнего жителя столицы, которого подозревают в убийстве. По версии следствия, он до смерти забил постояльца одной из гостиниц города на улице Суворова. Сотрудники СК сейчас выясняют обстоятельства инцидента.
Тело 41-летнего мужчины нашли в гостиничном номере 21 февраля. Предварительный осмотр позволил установить вероятную причину его смерти — травмы, полученные в результате тяжелых побоев, которые привели к летальному исходу.
Правоохранители быстро вычислили, кто мог быть причастен к убийству. Подозреваемым оказался житель Москвы, который приехал в Хабаровск с рабочим визитом.
— Мужчины познакомились в отеле. Они оба недавно приехали в город. Подозреваемый был в командировке, а потерпевший приехал в Хабаровск на время отпуска. В тот день они решили вместе выпить, а позже между ними случился конфликт. Что стало его причиной еще не установлено, — рассказала «КП» — Хабаровск" старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.
Во время ссоры один из мужчин пустил в ход кулаки. Он начал избивать своего знакомого, нанося ему удары по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Следственный комитет завел на мужчину дело. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Уже 24 февраля суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу. Мужчина будет находиться за решеткой до конца расследования или до вынесения приговора.
Прокуратура Хабаровска контролирует ход расследования уголовного дела.