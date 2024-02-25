Нашли труп в гостинице: следователи устанавливают обстоятельства убийства в отеле Хабаровска

— Мужчины познакомились в отеле. Они оба недавно приехали в город. Подозреваемый был в командировке, а потерпевший приехал в Хабаровск на время отпуска. В тот день они решили вместе выпить, а позже между ними случился конфликт. Что стало его причиной еще не установлено, — рассказала «КП» — Хабаровск" старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.