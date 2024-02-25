В Караганде мать оставила новорождённого умирать на морозе

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Полиция Караганды ищет мать младенца, которого в мороз бросили на улице.
Накануне в Центр оперативного управления полиции поступил звонок от мужчины о том, что у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора лежит ребенок.
Сотрудники полиции немедленно прибыли на место и спасли от обморожения новорожденного мальчика.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и мать ребенка. Мальчик передан врачам скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.