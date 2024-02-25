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В Караганде мать оставила новорождённого умирать на морозе

Малыша оперативно передали врачам скорой помощи.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Полиция Караганды ищет мать младенца, которого в мороз бросили на улице.

Накануне в Центр оперативного управления полиции поступил звонок от мужчины о том, что у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора лежит ребенок.

Сотрудники полиции немедленно прибыли на место и спасли от обморожения новорожденного мальчика.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и мать ребенка. Мальчик передан врачам скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.