Его палец крутился в эскалаторе 7 минут: сестра пострадавшего в ТЦ Уссурийска мальчика дала комментарий

К жителям Приморья обратилась девушка из Уссурийска, она представилась родной сестрой двухлетнего мальчика, которому зажевало в эскалаторе палец в одном из ТЦ города. По ее словам, она не отрицает вины мамы, которая отвлеклась, а малыш в этот момент побежал изучать интересный предмет и пострадал, но и объяснила, почему родные не довольны администрацией ТЦ, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Все произошло 24 февраля. Семья отправилась за покупками. Вдруг раздались крики. Ребенку зажевало палец в эскалаторе. Кто-то достал телефоны и начал снимать происходящее, а кто-то ринулся на звуки истошного плача.
«Мы обвиняем администрацию ТЦ в том, что никто из их сотрудников на протяжении почти семи минут не мог выключить эскалатор. Никто просто не знал, где находится от него кнопка, а все это время пальчик брата крутился там. К нам подошел охранник и никак не реагировал на крики ребенка и просьбы выключить технику. Я не уверена, но, кажется, эту самую кнопку нашла в итоге женщина, которая даже не работает в этом ТЦ. Сначала она не знала, куда именно нажимать и запустила движение ступенек в обратную сторону. Из-за этого у брата раздробились кости в пальце. К счастью, сухожилия не задеты, есть шанс, что пальчик будет вновь двигаться», — поделилась девушка.
Также ситуацию прокомментировали в полиции. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают законных представителей ребенка. Назначен ряд исследований.