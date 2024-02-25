Его палец крутился в эскалаторе 7 минут: сестра пострадавшего в ТЦ Уссурийска мальчика дала комментарий

«Мы обвиняем администрацию ТЦ в том, что никто из их сотрудников на протяжении почти семи минут не мог выключить эскалатор. Никто просто не знал, где находится от него кнопка, а все это время пальчик брата крутился там. К нам подошел охранник и никак не реагировал на крики ребенка и просьбы выключить технику. Я не уверена, но, кажется, эту самую кнопку нашла в итоге женщина, которая даже не работает в этом ТЦ. Сначала она не знала, куда именно нажимать и запустила движение ступенек в обратную сторону. Из-за этого у брата раздробились кости в пальце. К счастью, сухожилия не задеты, есть шанс, что пальчик будет вновь двигаться», — поделилась девушка.