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Его палец крутился в эскалаторе 7 минут: сестра пострадавшего в ТЦ Уссурийска мальчика дала комментарий

Родные пострадавшего на эскалаторе мальчика обвиняют администрацию ТЦ Уссурийска в бездействии.

К жителям Приморья обратилась девушка из Уссурийска, она представилась родной сестрой двухлетнего мальчика, которому зажевало в эскалаторе палец в одном из ТЦ города. По ее словам, она не отрицает вины мамы, которая отвлеклась, а малыш в этот момент побежал изучать интересный предмет и пострадал, но и объяснила, почему родные не довольны администрацией ТЦ, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Все произошло 24 февраля. Семья отправилась за покупками. Вдруг раздались крики. Ребенку зажевало палец в эскалаторе. Кто-то достал телефоны и начал снимать происходящее, а кто-то ринулся на звуки истошного плача.

«Мы обвиняем администрацию ТЦ в том, что никто из их сотрудников на протяжении почти семи минут не мог выключить эскалатор. Никто просто не знал, где находится от него кнопка, а все это время пальчик брата крутился там. К нам подошел охранник и никак не реагировал на крики ребенка и просьбы выключить технику. Я не уверена, но, кажется, эту самую кнопку нашла в итоге женщина, которая даже не работает в этом ТЦ. Сначала она не знала, куда именно нажимать и запустила движение ступенек в обратную сторону. Из-за этого у брата раздробились кости в пальце. К счастью, сухожилия не задеты, есть шанс, что пальчик будет вновь двигаться», — поделилась девушка.

По словам сестры пострадавшего, брата прооперировали, работа врачей длилась 1,5 часа. Специалисты буквально по кусочкам собирали кости пинцетом. После ЧП за дело взялся следственный комитет. Уголовное дело завели за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкция статьи предусматривает либо штраф до 300 тысяч рублей, либо самое максимальное — лишение свободы на срок до двух лет.

Также ситуацию прокомментировали в полиции. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают законных представителей ребенка. Назначен ряд исследований.

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