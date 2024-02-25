Туристка повредила ногу в нацпарки «Красноярские Столбы»

В национальном парке «Красноярские Столбы» женщина 1966 года рождения повредила ногу. Это произошло 24 февраля на кордоне «Нарым». Об этом сообщили в агентстве ГО, ЧС и ПБ края.
Спасатели прибыли на место происшествия и доставили пострадавшую на улицу Свердловскую, где ее ждали медики.
«С начала года это уже 10-й случай травматизма посетителей национального парка “Красноярские Столбы”, — сообщили в Службе.
Специалисты напомнили о гололедице на территории нацпарка. Существует опасность травмирования.
Ранее сообщалось, что мужчина на мотособаке наехал на палатку, где находилась женщина. Гражданка получила травмы и попала в больницу. При каких обстоятельствах произошел инцидент, выясняют в полиции.