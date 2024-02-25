В Норильске поезд врезался в фуру из-за невнимательности автомобилиста

24-летний водитель большегруза Shacman ехал из Кайеркана в Норильск и подъехал к железнодорожному переезду. Парень не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на пути, хотя в последний момент попытался затормозить. На путях в грузовик врезался тепловоз.