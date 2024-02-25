Прокуратура займется нападением собак на детей в Приморье

Полиция проверяет информацию о нападении собаки на детей в Приморском крае. Ранее в самом центре Арсеньева на несовершеннолетних, 2011 и 2013 года рождения, напала собака — ребята получили укушенные раны. Сейчас им оказана медицинская помощь, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД Приморского края.
В дежурную часть МО МВД России «Арсеньевский» обратилась 41-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что около кинотеатра на её 10-летнего сына и его 12-летнего приятеля напала собака. Дети получили укусы ног и были немедленно направлены на амбулаторное лечение.
«В настоящее время участковые уполномоченные полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в следственные органы для принятия решения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Надзорное ведомство даст оценку исполнению органом местного самоуправления обязанности по регулированию численности безнадзорных животных, а также полномочий по контролю за соблюдением владельцами домашних животных правил их содержания.
Напомним, что ранее в Дальнереченске межрайонная прокуратура в судебном порядке добилась возмещения морального вреда для 12-летнего мальчика, на которого напал ротвейлер. В результате нападения ребенок получил серьезные травмы — рваные раны левого предплечья, правой голени и спины.