Прокуратура займется нападением собак на детей в Приморье

В дежурную часть МО МВД России «Арсеньевский» обратилась 41-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что около кинотеатра на её 10-летнего сына и его 12-летнего приятеля напала собака. Дети получили укусы ног и были немедленно направлены на амбулаторное лечение.