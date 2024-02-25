Восемь очагов узелкового дерматита зарегистрированы в Иркутском районе

По информации администрации Иркутского района на 25 февраля, на территории официально подтверждены восемь эпизоотических очагов заразного узелкового дерматита у сельскохозяйственных животных. Три из них располагаются в селе Урик, два — в деревне Горяшина, а также по одному очагу зарегистрировано в деревнях Усть-Куда, Лыловщина, Московщина. Во всех населенных пунктах введен режим ЧС.
— Возможные очаги заражения находятся в деревнях Тайтурка, Тихонова Падь, Столбова, Грановщина, Куда и Хомутово, — отмечают власти Иркутского района. — Специалистами взяты пробы. Информация о заболевших животных уточняется.
Привито 12600 голов малого и крупного скота. При этом работы по вакцинации продолжаются. На выездах из населенных пунктов выставлены дезбарьеры, работают посты полиции и ветеринаров, чтобы не дать вывезти животных, молоко и мясо с зараженных территорий.
Напомним, жителей Приангарья настоятельно просят не посещать населенные пункты и фермы, где возможно распространение узелковым дерматитом.