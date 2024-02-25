17-летнего парня, который в Усолье распылил в лицо сотруднику магазина перцовый баллончик, будут судить за разбой

Как сообщалось ранее, несколько парней в начале января пришли в магазин, торгующий алкогольной продукцией. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек, стоя у стеллажа с выпивкой, достал из кармана небольшой предмет, после чего навел его на заместителя директора супермаркета. В следующую секунду сотрудница магазина отвернулась, закрыв руками глаза.
По версии следствия, в январе 2024 года молодой человек напал на заместителя директора местного супермаркета. Обвиняемый распылил пострадавшей в лицо перцовый баллончик и похитил алкогольную продукцию, после чего скрылся с места преступления, уточняется в сообщении прокуратуры.
После задержания правоохранителями молодой человек признал вину, ущерб, причиненный магазину, возместил. Тем не менее от ответственности это его не освободило. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.