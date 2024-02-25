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17-летнего парня, который в Усолье распылил в лицо сотруднику магазина перцовый баллончик, будут судить за разбой

Усольский городской суд рассмотрит уголовное дело, которое завели на 17-летнего молодого человека. В начале года в Усолье он распылил в лицо сотруднику магазина перцовый баллончик и похитил спиртное. Судить парня будут по статье «Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Как сообщалось ранее, несколько парней в начале января пришли в магазин, торгующий алкогольной продукцией. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек, стоя у стеллажа с выпивкой, достал из кармана небольшой предмет, после чего навел его на заместителя директора супермаркета. В следующую секунду сотрудница магазина отвернулась, закрыв руками глаза.

По версии следствия, в январе 2024 года молодой человек напал на заместителя директора местного супермаркета. Обвиняемый распылил пострадавшей в лицо перцовый баллончик и похитил алкогольную продукцию, после чего скрылся с места преступления, уточняется в сообщении прокуратуры.

После задержания правоохранителями молодой человек признал вину, ущерб, причиненный магазину, возместил. Тем не менее от ответственности это его не освободило. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.