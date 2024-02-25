Алматинцы снова почувствовали землетрясение

Но больше всего жителей Алматы напугали подземные толчки в ночь на 23 января. Алматинцы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.