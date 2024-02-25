Мужчина и женщина пострадали при пожаре из-за неисправной печи в Братске

В ночь на 25 февраля в Братске произошел пожар. Огонь охватил частный дом на улице Янгеля. В этот момент внутри находились мужчина и женщина. Они получили ожоги и были госпитализированы. Как выяснили эксперты, причина случившегося — неисправность печи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.