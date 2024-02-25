В боях на СВО погиб 25-летний Анатолий Байдин из Пермского края

«Безмерно тяжело принимать вести о потере тех, кто отдал свою жизнь за защиту нашей Родины. Наш земляк Анатолий Байдин был героем в самом настоящем значении этого слова, он был честным, добрым, отзывчивым человеком, истинным другом и товарищем. У Анатолия остались жена и двое детей», — рассказали в администрации Частинского округа.