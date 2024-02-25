В боях на СВО погиб 25-летний Анатолий Байдин из Пермского края

Житель села Частые Пермского края Анатолий Байдин 25-ти лет погиб в боях на СВО, сообщили в администрации Частинского муниципального округа.
Анатолий Байдин родился в апреле 1998 года. Он долгое время он жил в деревне Поздышки воспитывался в многодетной семье. В 2010 году закончил Ножовскую среднюю общеобразовательную школу, а после — Профессиональный лицей N12 по специальности «токарь-фрезировщик».
Анатолий Байдин был призван в зону СВО в сентябре 2022 года во время частичной мобилизации. 14 февраля 2024 года он погиб, выполняя боевые задачи.
«Безмерно тяжело принимать вести о потере тех, кто отдал свою жизнь за защиту нашей Родины. Наш земляк Анатолий Байдин был героем в самом настоящем значении этого слова, он был честным, добрым, отзывчивым человеком, истинным другом и товарищем. У Анатолия остались жена и двое детей», — рассказали в администрации Частинского округа.
Местные власти выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего. Информацию о дате и месте прощания с ним сообщат дополнительно.