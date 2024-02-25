Владелец автомойки ответит в суде за смертельное избиение работника в Иркутске

В Иркутске завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. По данным следствия, владелец автомойки жестоко избил 44-летнего работника из личных неприязненных отношений. Мужчина умер на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей черепа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.



Конфликт произошел 21 ноября 2023 года на автомойке, расположенной на улице Старокузьмихинской в Иркутске. Предполагаемого преступника заключили под стражу. Мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу.