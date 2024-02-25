Екатерина Мизулина сообщила о появлении угроз школам Стерлитамака

Информация об угрозах направлена в полицию.
Мизулина также сообщила, что некоторые телеграм каналы рассылали угрозы и школам Новосибирска.
Отметим, что в стране отмечается новая волна таких объявлений о нападении на школы с демонстрацией оружия. Они появлялись также в телеграм-каналах Смоленска, Владимира, Бердска, Элисты, Подольска, Альметьевска и в других городах страны.
Напомним, угрозы о расстрелах в школе ранее появлялись по поводу школ Нефтекамска. в Лиге безопасного интернета тогда предположили, что провокаторы идут по справочнику с названиями городов и регионов, создавая эти каналы.