В Самарской области во время пожара в гараже погиб сторож

В поселке Кинельский Самарской области стало известно о страшном пожаре. Огонь унес жизнь местного жителя.
По информации ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС по Самарской области, вечером в субботу, 24 февраля, специалисты получили сообщение о возгорании в гараже «УчхозАгро». Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Ликвидация была объявлена спустя несколько минут. На месте происшествия, к сожалению, погиб сторож.
На месте пожара работало первое звено ГДЗС, был подан ствол «Б». О причинах возгорания пока неизвестно.