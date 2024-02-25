В Самарской области во время пожара в гараже погиб сторож

По информации ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС по Самарской области, вечером в субботу, 24 февраля, специалисты получили сообщение о возгорании в гараже «УчхозАгро». Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Ликвидация была объявлена спустя несколько минут. На месте происшествия, к сожалению, погиб сторож.