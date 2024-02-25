Концерт группы Distemper в Нижнем Новгороде прервал визит силовиков

Концерт проходил 24 февраля в нижегородском баре Alcatraz. Однако прямо в разгаре вечеринки в клуб ворвались несколько человек в балаклавах и без каких-либо опознавательных знаков, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Вскоре они ушли, но концерт так и не продолжился.