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Концерт группы Distemper в Нижнем Новгороде прервал визит силовиков

В бар в разгар вечеринки ворвались люди в масках.
Источник: Комсомольская правда

Концерт ска-панк группы Distemper (18.+) в Нижнем Новгороде закончился визитом силовиков.

Концерт проходил 24 февраля в нижегородском баре Alcatraz. Однако прямо в разгаре вечеринки в клуб ворвались несколько человек в балаклавах и без каких-либо опознавательных знаков, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Вскоре они ушли, но концерт так и не продолжился.

Около 23 часов администрация заведения на своей странице ВКонтакте сообщила, что всё хорошо.

— Все нежелательные гости нас покинули. Приходите на вечеринку (пока это ещё можно), — написали они, а также сообщили, что решили сделать вход бесплатным до конца вечера.

Сами музыканты прокомментировали случившееся в своем телеграм-канале.

— Друзья — всё в порядке! — написали они поздно вечером.

«Комсомолка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области, чтобы выяснить, проводила ли полиция какие-либо рейды по данному адресу.

музыка