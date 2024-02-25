Концерт группы Distemper в Нижнем Новгороде прервал визит силовиков

Концерт ска-панк группы Distemper (18.+) в Нижнем Новгороде закончился визитом силовиков.
Концерт проходил 24 февраля в нижегородском баре Alcatraz. Однако прямо в разгаре вечеринки в клуб ворвались несколько человек в балаклавах и без каких-либо опознавательных знаков, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Вскоре они ушли, но концерт так и не продолжился.
Около 23 часов администрация заведения на своей странице ВКонтакте сообщила, что всё хорошо.
— Все нежелательные гости нас покинули. Приходите на вечеринку (пока это ещё можно), — написали они, а также сообщили, что решили сделать вход бесплатным до конца вечера.
Сами музыканты прокомментировали случившееся в своем телеграм-канале.
— Друзья — всё в порядке! — написали они поздно вечером.
«Комсомолка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области, чтобы выяснить, проводила ли полиция какие-либо рейды по данному адресу.