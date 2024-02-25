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Мужчина и женщина сорвались со скалы в Прасковеевке

Спасатели помогли туристам, упавшим со скалы в селе Прасковеевка.
Источник: Кубань-СПАС — Telegram

Пара гуляла вдоль моря недалеко от известной скалы Парус в селе Прасковеевка. Затем мужчина и женщина решили подняться вверх по склону горы. Идея была обречена на провал.

«Мужчина и женщина сорвались со скалы. При падении с высоты получили тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговые. Очевидцы вызвали спасателей», — сообщили в ГКУ «Кубань-СПАС».

Медики и спасатели незамедлительно отправились на помощь пострадавшим. Мужчине и женщине оказали первую помощь, а затем транспортировали их на носилках к карете скорой.

Упавших со скалы передали на госпитализацию в тяжелом состоянии.