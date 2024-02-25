Омская пенсионерка схватила за руку грабителя в торговом центре

Инцидент произошёл в торговом комплексе на улице Жуковского.
69-летняя омичка сняла в банкомате деньги и отправилась за покупками. Пока женщина выбирала товар, неизвестный мужчина попытался незаметно вытащить из её кармана 17 тысяч рублей.
«Омичка схватила его за руку, но грабитель вырвался, забрал деньги и скрылся», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омску.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Грабителем оказался 39-летний омич. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж, а также — за мошенничество и кражи.