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Омская пенсионерка схватила за руку грабителя в торговом центре

Омская пенсионерка буквально поймала грабителя за руку.

Инцидент произошёл в торговом комплексе на улице Жуковского.

69-летняя омичка сняла в банкомате деньги и отправилась за покупками. Пока женщина выбирала товар, неизвестный мужчина попытался незаметно вытащить из её кармана 17 тысяч рублей.

«Омичка схватила его за руку, но грабитель вырвался, забрал деньги и скрылся», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омску.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Грабителем оказался 39-летний омич. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж, а также — за мошенничество и кражи.