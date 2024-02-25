Более 8 тысяч афтершоков за месяц зафиксировали казахстанские сейсмологи

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. В МЧС Казахстана прокомментировали утреннее землетрясение, которые почувствовали жители Алматы.
Это афтершок, повода для паники нет, отметил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.
«Начиная с 23 января, нашими сейсмическими станциями зарегистрировано уже более 8 тысяч афтершоков. Из них более 100 с магнитудой 5 и более. И только 20 из них, из общего количества, были ощутимы жителями и гостями южной столицы», — сказал Даулет Сарсембаев.
Напомним, в воскресенье, в 10.14, сейсмологи зафиксировали землетрясение, которое произошло в Китае. Его магнитуда составила 5.9. В Алматы ощутили землетрясение в 3 балла.