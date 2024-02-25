Более 8 тысяч афтершоков за месяц зафиксировали казахстанские сейсмологи

«Начиная с 23 января, нашими сейсмическими станциями зарегистрировано уже более 8 тысяч афтершоков. Из них более 100 с магнитудой 5 и более. И только 20 из них, из общего количества, были ощутимы жителями и гостями южной столицы», — сказал Даулет Сарсембаев.