В ходе спецоперации пропал боец, находившийся в госпитале Ростова

Последний раз Дмитрий Шевырев связывался с родственниками 13 октября 2023 года.
Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 20 Нижегородской области. Прошедшем летом он подписал контракт на участие в спецоперации. После подготовки бывший заключенный оказался в зоне боевых действий. Во время выполнения приказа он получил ранение. Его транспортировали в донскую столицу, где оказали необходимую помощь.
Затем Дмитрий был переведен в медицинское учреждение Луганска. Уже больше четырех месяцев Шевырев не пишет и не звонит родственникам. Обеспокоенные близкие просят о помощи в поисках.
Если вы владеете информацией о том, где находится боец, сообщите в военкомат или полицию.