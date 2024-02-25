В ходе спецоперации пропал боец, находившийся в госпитале Ростова

Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 20 Нижегородской области. Прошедшем летом он подписал контракт на участие в спецоперации. После подготовки бывший заключенный оказался в зоне боевых действий. Во время выполнения приказа он получил ранение. Его транспортировали в донскую столицу, где оказали необходимую помощь.