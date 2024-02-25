Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В ходе спецоперации пропал боец, находившийся в госпитале Ростова

В ходе СВО без вести пропал 44-летний боец, который проходил лечение в госпитале Ростова-на-Дону.

Последний раз Дмитрий Шевырев связывался с родственниками 13 октября 2023 года.

Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 20 Нижегородской области. Прошедшем летом он подписал контракт на участие в спецоперации. После подготовки бывший заключенный оказался в зоне боевых действий. Во время выполнения приказа он получил ранение. Его транспортировали в донскую столицу, где оказали необходимую помощь.

Затем Дмитрий был переведен в медицинское учреждение Луганска. Уже больше четырех месяцев Шевырев не пишет и не звонит родственникам. Обеспокоенные близкие просят о помощи в поисках.

Если вы владеете информацией о том, где находится боец, сообщите в военкомат или полицию.

медицина
несчастный случай