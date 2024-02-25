Следком проверит подделку документов в роддоме Евпатории

Как сообщили в Следкоме, крымчанка написала жалобу и опубликовала ее в социальной сети. В своем сообщении женщина обратилась к главе СК РФ и рассказала о ситуации, которая произошла в ноябре 2020 года, когда ее госпитализировали для сохранения беременности, но из-за допущенных дефектов лечения у нее случился выкидыш. Жительница Евпатории также добавила, что в медучреждении была допущена подделана медицинских документаций.