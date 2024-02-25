Над Черным морем уничтожили 4 беспилотника 25 февраля

В ночь с 24 на 25 февраля киевский режим вновь пытался совершить террористический акт. Как сообщили в министерстве обороны России, системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря 4 украинских беспилотника.
— Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА), — отметили в пресс-службе.
Всего за ночь было сбито 6 беспилотников самолетного типа. Два БПЛА были замечены над Белгородской областью.
Напомним, 21 февраля в министерстве обороны России сообщили об уничтожении еще одной украинской авиационной управляемой ракеты над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма.