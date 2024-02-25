В Воронеже пенсионерка упала в маршрутке и попала в больницу

В субботу, 24 февраля, в 13.30 ЧП случилось у дома № 100/1 по улице Матросова. 48-летний водитель маршрутной «ГАЗели» № 55 ехал со стороны проспекта Патриотов в направлении улицы Домостроителей и по неясной пока причине резко затормозил. 66-летняя пассажирка, стоявшая в салоне, не удержалась, упала и так сильно ударилась, что получила травмы. Пенсионерку пришлось госпитализировать.
Полицейские выясняют, почему водитель «ГАЗели» так резко ударил по тормозам. В частности, устанавливают, была ли у него возможность вести машину более аккуратно, или на дороге возникла ситуация, не оставившая шоферу другого выхода.
Напомним, вечером 24 февраля в аварии в Новоусманском районе погиб 19-летний водитель «Фольксвагена».