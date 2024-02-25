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Мужчина погиб из-за короткого замыкания в Алматинской области

25 февраля в 02:49 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Райымбекском сельском округе Карасайского района, в жилом доме дачного общества Ветеран-9 произошел пожар с обрушением потолочного перекрытия на площади 68 м².
Источник: EL.kz

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Департамента по ЧС Алматинской области и ДЧС г. Алматы, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В 04:00 пожар был локализован и в 05:03 — ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело хозяина дома, мужчины 1960 года рождения без признаков жизни.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов.

Для выяснения причины пожара на место направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС Алматинской области.

В тушении пожара были задействованы 11 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Алматинской области, 3 сотрудника и техника ДЧС г. Алматы, 3 сотрудника и техника районного отдела полиции, 3 работника и техника бригады скорой медицинской помощи.