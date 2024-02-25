Мужчина погиб из-за короткого замыкания в Алматинской области

25 февраля в 02:49 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Райымбекском сельском округе Карасайского района, в жилом доме дачного общества Ветеран-9 произошел пожар с обрушением потолочного перекрытия на площади 68 м².