Мужчина погиб из-за короткого замыкания в Алматинской области

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Департамента по ЧС Алматинской области и ДЧС г. Алматы, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В 04:00 пожар был локализован и в 05:03 — ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело хозяина дома, мужчины 1960 года рождения без признаков жизни.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов.
Для выяснения причины пожара на место направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС Алматинской области.
В тушении пожара были задействованы 11 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Алматинской области, 3 сотрудника и техника ДЧС г. Алматы, 3 сотрудника и техника районного отдела полиции, 3 работника и техника бригады скорой медицинской помощи.