25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водителю стало плохо за рулем, что привело к ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



По предварительной информации, накануне 37-летний водитель автомобиля «Audi», двигаясь вблизи здания 33 по ул. Кальварийской, совершила столкновение с 46-летним водителем автомобиля «Geely», который двигался в попутном направлении в соседней полосе движения. Водителю «Audi» стало плохо во время движения.



В результате ДТП водитель «Audi» доставлена в больницу для обследования.



На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.



Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.