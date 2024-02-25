В Воронеже сняли на видео пожар в многоэтажке

Вечером субботы, 24 февраля, в Коминтерновском районе Воронежа произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице 60-й Армии, 17. Загорелась квартира на третьем этаже. Яркое пламя охватило балкон. Очевидцы сняли ЧП на видео и опубликовали запись в социальных сетях:
По официальной информации ГУ МЧС по Воронежской области, вызов поступил в 21:58. На месте работали пять отделений пожарных — 17 человек и пять единиц техники. Пламя распространилось по комнате площадью 15 кв. м, по всему балкону, а также повредило балконы соседних квартир.
Из здания эвакуировали двух человек в масках спасаемого, пострадавших нет. Пожар ликвидировали в 22:08.
В ночь на 23 февраля в Новохоперске сгорела автостанция на Советской улице. РИА «Воронеж» публиковало видео с места происшествия. Пожар не повлиял на работу транспорта — изменения в расписание автобусов не вносились. В ближайшее время здание обследуют, после чего примут решение либо о его ремонте, либо о постройке новой автостанции.