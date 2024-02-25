В Воронеже сняли на видео пожар в многоэтажке

В ночь на 23 февраля в Новохоперске сгорела автостанция на Советской улице. РИА «Воронеж» публиковало видео с места происшествия. Пожар не повлиял на работу транспорта — изменения в расписание автобусов не вносились. В ближайшее время здание обследуют, после чего примут решение либо о его ремонте, либо о постройке новой автостанции.