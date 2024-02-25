В масштабном пожаре под Омском осталась собака на привязи

К моменту прибытия спасателей огонь перекинулся на автомобиль во дворе и крышу жилого дома.
Как добавили в управлении, хозяин пытался самостоятельно потушить огонь, но получил ожоги рук.
Во время ликвидации возгорания спасатели нашли под завалами в хозпостройках собаку на привязи, — тот не издавал ни звука, вероятно, от испуга. В омском МЧС отметили, что домашний питомец чудом остался жив, не попав в обрушившиеся перекрытия.
На месте происшествия работали 18 спасателей и 5 единиц техники; площадь пожара составила 207 квадратных метров. Причину пожара будут выяснять специалисты.