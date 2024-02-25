Осужденный экс-депутат Олег Кинев из Екатеринбурга отправился на СВО

Издание разместило видео, на котором бывший депутат благодарит за гуманитарную помощь.
«Сегодня мы получили помощь из Одинцова. Эта помощь очень своевременна и нужна», — сказал Олег Кинев. Отмечается, что перед тем как стать депутатом он много лет работал врачом.
Напомним, в 2016 году Олега Кинева, считавшийся соратником бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию убийства пенсионерки ради ее трехкомнатной квартиры. Исполнителя убийства Алексея Худоногова приговорили к 15 годам лишения свободы, а пособника Андрея Гусева к 10 годам.
В декабре 2023 года Олег Кинев пытался смягчить наказание. Он направлял в Свердловский областной суд жалобу о смягчения режима отбывания наказания, но в последний момент отозвал ходатайство.