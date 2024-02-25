Осужденный экс-депутат Олег Кинев из Екатеринбурга отправился на СВО

Напомним, в 2016 году Олега Кинева, считавшийся соратником бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию убийства пенсионерки ради ее трехкомнатной квартиры. Исполнителя убийства Алексея Худоногова приговорили к 15 годам лишения свободы, а пособника Андрея Гусева к 10 годам.



В декабре 2023 года Олег Кинев пытался смягчить наказание. Он направлял в Свердловский областной суд жалобу о смягчения режима отбывания наказания, но в последний момент отозвал ходатайство.