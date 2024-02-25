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Осужденный экс-депутат Олег Кинев из Екатеринбурга отправился на СВО

Бывший депутат Екатеринбургской гордумы Олег Кинев, осужденный за организацию убийства пенсионерки Ольги Ледовской, отправился на специальную военную операцию (СВО), сообщает ЕАН.

Издание разместило видео, на котором бывший депутат благодарит за гуманитарную помощь.

«Сегодня мы получили помощь из Одинцова. Эта помощь очень своевременна и нужна», — сказал Олег Кинев. Отмечается, что перед тем как стать депутатом он много лет работал врачом.

Напомним, в 2016 году Олега Кинева, считавшийся соратником бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию убийства пенсионерки ради ее трехкомнатной квартиры. Исполнителя убийства Алексея Худоногова приговорили к 15 годам лишения свободы, а пособника Андрея Гусева к 10 годам.

В декабре 2023 года Олег Кинев пытался смягчить наказание. Он направлял в Свердловский областной суд жалобу о смягчения режима отбывания наказания, но в последний момент отозвал ходатайство.