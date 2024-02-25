Под Воронежем колонна грузовиков «Красное&Белое» попала в ДТП: ранены трое

В субботу, 24 февраля, в 15.00 на 490 километре трассы «Дон» в Рамонском районе случилась массовая авария. ДТП устроил 52-летний местный житель, рулившей «Сканией». Он врезался в два грузовика «Исузу», относящихся к торговой сети «Красное&Белое». В результате ДТП и сам виновник аварии, и шоферы двух других фур, также местные жители 35 и 39 лет попали в больницу. У одного из грузовиков кузов отлетел на дорогу.