Под Воронежем колонна грузовиков «Красное&Белое» попала в ДТП: ранены трое

В субботу, 24 февраля, в 15.00 на 490 километре трассы «Дон» в Рамонском районе случилась массовая авария. ДТП устроил 52-летний местный житель, рулившей «Сканией». Он врезался в два грузовика «Исузу», относящихся к торговой сети «Красное&Белое». В результате ДТП и сам виновник аварии, и шоферы двух других фур, также местные жители 35 и 39 лет попали в больницу. У одного из грузовиков кузов отлетел на дорогу.
Автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства ДТП, в частности, почему шофер «Скании» не смог соблюсти безопасную дистанцию до других грузовиков.
Напомним, вечером 24 февраля в Новоусманском районе водитель «Шевроле» выехал на встречную полосу и врезался в «Фольскаген-Джетта». Погиб управлявший немецкой машиной 19-летний парень, его 20-летняя пассажирка попала в больницу.