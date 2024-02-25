25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске 6-летний мальчик попал под колеса автомобиля на стоянке гипермаркета. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.



24 февраля около 13.40 водитель 1972 года рождения, двигаясь на автомобиле Renault Duster по стоянке гипермаркета, совершил наезд на 6-летнего пешехода, который внезапно выбежал из-за припаркованного автомобиля.



В результате ДТП мальчик с полученными телесными повреждениями был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.



Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует взрослым быть более внимательными, постоянно контролировать малолетних детей, особенно в местах, где активно передвигается транспорт.