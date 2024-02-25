Украинский БПЛА сбили недалеко от Воронежской области

Четыре БПЛА перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря, а еще два — в Белгородской области. В четверг, 22 февраля, украинские беспилотные летательные аппараты сбросили взрывные устройства на грузовые автомобили в Белгородской области. Пострадали два человека.