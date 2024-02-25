Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили девять «натовских» снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).