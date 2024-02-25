Волки загнали на дерево мужчину, пытавшегося нелегально пересечь границу Украины и Молдовы: Бедолагу спасли пограничники

18 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила о том, что в Одесской области, недалеко от границы с Молдовой, были замечены волки. Движение волчьих стай зафиксировали с помощью технических средств. В ведомстве подчеркнули, что волки — не домашние животные и представляют опасность для людей. Пограничники призывают граждан не рисковать своей жизнью и не пытаться пересекать границу незаконно.