Волки загнали на дерево мужчину, пытавшегося нелегально пересечь границу Украины и Молдовы: Бедолагу спасли пограничники

Украинец пытался незаконно пересечь границу Молдовы, но встретил по дороге волков. Мужчина залез на дерево и обратился за помощью к пограничникам, сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
Мужчина отправил сообщение пограничникам через службу «Доверие», в котором признался в попытке незаконного пересечения границы.
«Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков», — говорилось в сообщении.
Мужчину нашли недалеко от железнодорожной станции Абамеликово Одесской области. При нем были внутренний и заграничный паспорта, мобильный телефон и банковские карты.
«Пограничники со служебной собакой отправились на поиски мужчины. Он находился недалеко от железнодорожной станции Абамеликово Одесской области. Как выяснилось, нарушитель пытался незаконно попасть в Молдову, однако ему помешали волки. Поэтому он залез на дерево и вызвал помощь», — рассказали сотрудники ГПСУ.
Пограничники отметили, что признание не помогло нарушителю избежать административной ответственности.
Не все попытки пересечения границы заканчиваются так безобидно. С начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 20 случаев гибели людей в реке Тиса в Закарпатье. В частности, сегодня сообщалось, что из реки выловили тело украинца, который, вероятно, пытался пересечь границу вплавь.
18 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила о том, что в Одесской области, недалеко от границы с Молдовой, были замечены волки. Движение волчьих стай зафиксировали с помощью технических средств. В ведомстве подчеркнули, что волки — не домашние животные и представляют опасность для людей. Пограничники призывают граждан не рисковать своей жизнью и не пытаться пересекать границу незаконно.