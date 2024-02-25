В Волгограде выбежавший на дорогу 9-летний пешеход попал под колеса «Мерседеса»

Девятилетний ребенок попал под колеса автомобиля в Красноармейском районе Волгограда 24 февраля. Мальчика госпитализировали в больницу с травмами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на улице 40 лет ВЛКСМ в дневное время.
— 35-летний водитель за рулем «Мерседес Бенц» двигался на улице 40 лет ВЛКСМ, напротив дома № 13 совершил наезд на 9-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в не установленном месте, — уточнили в полиции региона.
Автомобилистам и пешеходам напоминают о правилах дорожного движения.