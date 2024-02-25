В Волгограде выбежавший на дорогу 9-летний пешеход попал под колеса «Мерседеса»

Девятилетний ребенок попал под колеса автомобиля в Красноармейском районе Волгограда 24 февраля. Мальчика госпитализировали в больницу с травмами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на улице 40 лет ВЛКСМ в дневное время.