На воронежца набросились 5 бродячих собак: фото последствий

В железнодорожном районе Воронежа пять бродячих собак набросились на мужчину, когда он шел на работу. Отбиться от стаи помогли прохожие. Тем не менее, животные успели нанести мужчине травмы. Об этом сообщили воронежцы в социальных сетях в воскресенье, 25 февраля.