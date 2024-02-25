На воронежца набросились 5 бродячих собак: фото последствий

В железнодорожном районе Воронежа пять бродячих собак набросились на мужчину, когда он шел на работу. Отбиться от стаи помогли прохожие. Тем не менее, животные успели нанести мужчине травмы. Об этом сообщили воронежцы в социальных сетях в воскресенье, 25 февраля.
Ориентиром места, где произошло нападение собак, указан адрес: улица Остужева, 52Мк1. Совсем рядом располагается школа № 107 («Ласточка») имени Константина Ушинского, которая торжественно открыла свои двери в сентябре прошлого года.
В Сети опубликовали фото последствий нападения животных. Кроме того, к посту прикрепили снимок с выпиской из медицинской карты пострадавшего. В диагнозе перечислены укушенные раны и ссадины на теле.
Воронежцу рекомендовано амбулаторное лечение у хирурга и назначена явка в антирабический центр для уколов.
Ранее в центре Воронежа стая собак напала на женщину в районе улицы 3-го Интернационала. РИА «Воронеж» опубликовало видео.
Кроме того, можно отправить сообщение в мессенджере telegram по номеру: 8 960 132 20 11.
Сообщения принимают только с фотографиями, информацией и контактами заявителей. В городской администрации воронежцев просят обязательно указывать контактные данные для быстрой обратной связи.