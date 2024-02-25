В Астане водителя наказали за выпавшую из автобуса пассажирку

Ролик с инцидентом распространился в социальной сети. В переполненный автобус входит женщина, двери закрываются. Автобус начинает движение, двери снова открываются и женщина выпадает из него. При этом водитель автобуса не останавливается.
Пользователи Сети возмутились таким поведением водителя, а также пассажирами, которые не остановили общественный транспорт.
Ситуацию редакции Zakon.kz прокомментировали в полиции.
«Пассажирка не пострадала. Водитель привлечен к ответственности за несоблюдение правил перевозки».