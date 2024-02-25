В Астане водителя наказали за выпавшую из автобуса пассажирку

В Астане водитель автобуса ехал по улице К. Сатпаева, не убедился в полной посадке пассажиров и допустил выпадение женщины на остановке из салона, за что был привлечен к ответственности, сообщает Zakon.kz.