Российская ПВО за сутки сбила около 80 украинских беспилотников

Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 574 украинских самолета, 267 вертолетов, более 13 тысяч беспилотников, 473 зенитных ракетных комплекса, более 15 тысяч танков и других боевых бронированных машин, 1225 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8161 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 19 055 единиц специальной военной автомобильной техники.