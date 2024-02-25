При пожаре гаража в Лиде спасли мужчину

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мужчину при пожаре гаража в Лиде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.



25 февраля в 5.48 лидским спасателям поступило сообщение, что по улице 1-ой Хасановской в райцентре горит гараж. Четыре пожарных расчета немедленно направились по указанному адресу.



В гаражном кооперативе горел один из боксов, наружу выбивался плотный дым. Двери оказались закрыты. Работники МЧС вскрыли ее, внутри горел легковой автомобиль «Рено», в гараже было плотное задымление. При проведении разведки в смотровой яме спасатели обнаружили 42-летнего мужчину, вынесли его на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи.



В тяжелом состоянии медработники госпитализировали спасенного в реанимационное отделение районной больницы.



Пожар ликвидирован. Огнем поврежден автомобиль. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.