Оказался в розыске: дебошира задержали на избирательном участке в Гомеле

МИНСК, 25 фев — Sputnik. На избирательном участке в Гомеле задержали дебошира, об этом сообщил в воскресенье в центре общественного наблюдения за выборами заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев, передает корреспондент Sputnik.
Как уточнил Грачев, курирующий работу центра, двое мужчин пришли на участок для голосования в нетрезвом состоянии. При этом один из них пришел проголосовать, второй — в качестве «поддержки». Последний вел себя вызывающе и устроил скандал прямо на участке.
«На каждом участке дежурят сотрудники милиции. Была установлена личность этого скандалиста, и оказалось, что он вообще находится в розыске. Он задержан», — сказал Грачев.
По информации центра, накануне еще один инцидент произошел в Гомельской области. В последний день досрочного голосования избиратель попытался сделать фотографию заполненного бюллетеня. Мужчина не отреагировал на замечания членов избирательной комиссии, и тогда в дело вмешались правоохранители. Теперь нарушителю грозит штраф.
Секретарь ЦИК Беларуси Елена Балдовская напомнила, что на каждом участке для голосования дежурят сотрудники органов внутренних дел.
«Поэтому, я думаю, что любые провокации, если они будут иметь место, будут пресекаться, чтобы процесс голосования проходил четко, своевременно и в соответствие с требованиями законодательства», — подчеркнула она.
25 февраля в Беларуси проходит единый день голосования — избираются депутаты Палаты представителей и местных советов. Участки для голосования открылись в 8 утра и будут работать до 20 вечера без перерыва.