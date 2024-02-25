Оказался в розыске: дебошира задержали на избирательном участке в Гомеле

Как уточнил Грачев, курирующий работу центра, двое мужчин пришли на участок для голосования в нетрезвом состоянии. При этом один из них пришел проголосовать, второй — в качестве «поддержки». Последний вел себя вызывающе и устроил скандал прямо на участке.