В ФРГ заявили о сотрудничестве с Испанией по делу летчика Кузьминова

Ранее El Pais со ссылкой на правительственные источники передавала, что испанские спецслужбы не были официально проинформированы о том, что Кузьминов прибыл в провинцию Аликанте. По версии газеты El Periodico, мужчина приехал в Испанию в октябре 2023 года по украинскому паспорту, в котором фигурировали вымышленные имя и дата рождения.