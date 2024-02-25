Массовое отравление в Мангистау: пострадали более 20 человек

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Факт массового пищевого отравления подтвердили в пресс-службе акимата Бейнеуского района.
После посещения заведения «Али-ман» вечером 23 февраля 23 человека были госпитализированы в центральную районную больницу, пишет «Лада».
В инфекционное отделение было направлено 15 человек. Среди пациентов как дети, так и взрослые, в том числе беременная на 19-й неделе.
Лечение на дому получают восемь человек.
По данному факту департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится проверка.