Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Массовое отравление в Мангистау: пострадали более 20 человек

В больнице находятся и взрослые, и дети.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Факт массового пищевого отравления подтвердили в пресс-службе акимата Бейнеуского района.

После посещения заведения «Али-ман» вечером 23 февраля 23 человека были госпитализированы в центральную районную больницу, пишет «Лада».

В инфекционное отделение было направлено 15 человек. Среди пациентов как дети, так и взрослые, в том числе беременная на 19-й неделе.

Лечение на дому получают восемь человек.

По данному факту департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится проверка.