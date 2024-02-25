Известный бизнесмен погиб в ДТП в Карагандинской области

Уточняется, что Петр Васильченко был основателем и руководителем крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий «Орион». Кроме того, в мае 2022 года он выкупил у Ерлана Нигматулина хлебопекарной комбинат «Балхаш Нан».