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Известный бизнесмен погиб в ДТП в Карагандинской области

В Карагандинской области в дорожно-транспортном происшествии погиб известный бизнесмен, хлебный магнат Петр Васильченко, передает Tengrinews.kz.
Источник: tengrinews.kz

Сообщается, что авария произошла на трассе Караганда — Балхаш близ поселка Акшатау 23 февраля.

«Столкнулись Mercedes, которым управлял Петр Васильченко, и Газель. От полученных травм водитель немецкой машины скончался на месте происшествия. Его супруга попала в больницу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Петр Васильченко был основателем и руководителем крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий «Орион». Кроме того, в мае 2022 года он выкупил у Ерлана Нигматулина хлебопекарной комбинат «Балхаш Нан».

В департаменте полиции Карагандинской области добавили, что по данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.