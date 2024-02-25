Известный бизнесмен погиб в ДТП в Карагандинской области

Сообщается, что авария произошла на трассе Караганда — Балхаш близ поселка Акшатау 23 февраля.
«Столкнулись Mercedes, которым управлял Петр Васильченко, и Газель. От полученных травм водитель немецкой машины скончался на месте происшествия. Его супруга попала в больницу», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Петр Васильченко был основателем и руководителем крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий «Орион». Кроме того, в мае 2022 года он выкупил у Ерлана Нигматулина хлебопекарной комбинат «Балхаш Нан».
В департаменте полиции Карагандинской области добавили, что по данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.