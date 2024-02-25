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Минчанин присвоил золотые украшения, потерянные покупательницей, и был задержан

Минчанина, присвоившего потерянные женщиной золотые украшения, задержали.

Сотрудники уголовного розыска Минска задержали 66-летнего минчанина, который присвоил себе утерянные покупательницей золотые украшения, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Заводское РУВД столицы обратилась минчанка, заявив о пропаже ювелирных изделий.

Она оплачивала в магазине продукты и не заметила, что из кошелька выпал пакетик с золотыми украшениями: цепочкой и браслетом.

Оказалось, что на потерянные ей ювелирные изделия обратил внимание один из посетителей, который забрал и положил их в карман.

Против мужчины возбудили уголовное дело за кражу. А цепочку и браслет вернули женщине.