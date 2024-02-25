Минчанин присвоил золотые украшения, потерянные покупательницей, и был задержан

Сотрудники уголовного розыска Минска задержали 66-летнего минчанина, который присвоил себе утерянные покупательницей золотые украшения, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В Заводское РУВД столицы обратилась минчанка, заявив о пропаже ювелирных изделий.
Она оплачивала в магазине продукты и не заметила, что из кошелька выпал пакетик с золотыми украшениями: цепочкой и браслетом.
Оказалось, что на потерянные ей ювелирные изделия обратил внимание один из посетителей, который забрал и положил их в карман.
Против мужчины возбудили уголовное дело за кражу. А цепочку и браслет вернули женщине.