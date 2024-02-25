Жители Пермского края жалуются на стаи бродячих собак на улицах

«Я сам лично наблюдал, как в Савино и Менделеево бегают стаи бродячих собак до десяти особей. Также недавно произошел случай, когда пара собак прямо возле младшей школы загрызли насмерть другую собаку. Это все очень страшно, и я не хочу идти домой и бояться каждого шороха и лая собаки», — рассказал один из жителей Менделеево.