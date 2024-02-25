Жители Пермского края жалуются на стаи бродячих собак на улицах

Жители Карагайского округа Пермского края жалуются на стаи гуляющих по улицам села Менделеево и деревни Савино бродячих собак, сообщается в группе «Подслушано Менделеево (Пермский край. Карагай)».
Люди рассказывают, что в последнее время бездомные собаки стали всё чаще нападать на детей, взрослых и даже домашних собак, что может привести к серьёзным травмам.
«Я сам лично наблюдал, как в Савино и Менделеево бегают стаи бродячих собак до десяти особей. Также недавно произошел случай, когда пара собак прямо возле младшей школы загрызли насмерть другую собаку. Это все очень страшно, и я не хочу идти домой и бояться каждого шороха и лая собаки», — рассказал один из жителей Менделеево.
Жильцы Менделеево просят местную администрацию «принять меры по утилизации этих опасных животных».