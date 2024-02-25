«Мы будем расстреливать»: в школьные чаты Новосибирска поступили угрозы расправы над детьми

«В этих местах произойдёт расстрел детей!! Нас может быть как и 5 человек, так и 25, нам не страшно, полиция не может нас поймать. Мы будем расстреливать вас вам будут перерезать глотки вы будете уничтожены в своих школах. Дата: 26.02.24 Новосибирск. Я войду в историю!! Очищение скоро сбудется!!» — говорится в сообщении неизвестного.