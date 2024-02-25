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Известный бизнесмен скончался в ДТП на трассе Карагандинской области

Известный бизнесмен Петр Васильченко скончался в ДТП на трассе Карагандинской области, его жена доставлена в больницу, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Как сообщили Zakon.kz в ДП Карагандинской области, авария произошла 23 февраля в 12:30 в 10 км от п. Акчатау. По информации полиции, произошло столкновение Mercedes-AMG GLS 63 и «ГАЗель».

«В результате ДТП водитель автомашины Mercedes-AMG GLS 63 скончался на месте происшествия, его пассажир доставлена в медицинское учреждение. Автомашина “ГАЗель” сгорела полностью. По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы».

прокомментировали в ведомстве.

Петр Васильченко был владельцем и руководителем крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий «Орион». В мае 2022 года он купил хлебопекарной комбинат «Балхаш Нан».