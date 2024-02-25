Известный бизнесмен скончался в ДТП на трассе Карагандинской области

Как сообщили Zakon.kz в ДП Карагандинской области, авария произошла 23 февраля в 12:30 в 10 км от п. Акчатау. По информации полиции, произошло столкновение Mercedes-AMG GLS 63 и «ГАЗель».
«В результате ДТП водитель автомашины Mercedes-AMG GLS 63 скончался на месте происшествия, его пассажир доставлена в медицинское учреждение. Автомашина “ГАЗель” сгорела полностью. По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы».
Петр Васильченко был владельцем и руководителем крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий «Орион». В мае 2022 года он купил хлебопекарной комбинат «Балхаш Нан».