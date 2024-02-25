Женщина и ее две дочери чуть не отравились насмерть угарным газом в Алматинской области

По информации ДЧС Алматинской области, 25 февраля в 13:15 поступило сообщение о том, что в с. Каратурык Енбекшиказахского района по ул. Мынбаева в частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации печи на твердом топливе (неисправность печи) получили отравление угарным газом три человека.
«Были госпитализированы в Центральную районную больницу Енбекшиказахского района села Шелек в тяжелом состоянии хозяйка дома, 1974 года рождения и ее дочери, 2009 и 2010 годов рождения. У обеих — состояние средней степени тяжести».
ДЧС Алматинской области призвал граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.