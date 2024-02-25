Женщина и ее две дочери чуть не отравились насмерть угарным газом в Алматинской области

По информации ДЧС Алматинской области, 25 февраля в 13:15 поступило сообщение о том, что в с. Каратурык Енбекшиказахского района по ул. Мынбаева в частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации печи на твердом топливе (неисправность печи) получили отравление угарным газом три человека.