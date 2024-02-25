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В ВСУ заявили об отходе на западную окраину Ласточкино под Авдеевкой

ВСУ отошли на западную окраину посёлка Ласточкино, который находится к западу от Авдеевки. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрия Лихового.
Источник: AP 2023

«На Авдеевском направлении подразделения сил обороны Украины отошли на западную окраину населённого пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции», — указал он.

При этом ранее в СМИ появилась информация, ВСУ вышли из Ласточкино. По словам украинских солдат, их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой, поэтому они решили отойти.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ с трудом сдерживают натиск ВС РФ из-за дефицита боеприпасов. По его словам, также армия Незалежной испытывает нехватку других боеприпасов.