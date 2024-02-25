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Три человека пострадали в ДТП с участием двух авто в Астане

В Астане сегодня днем произошла авария с участием двух машин, в результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали, передает NUR.KZ.
Источник: https://instagram.com/zhaloby.astana

Instagram-паблик Zhaloby.astana опубликовал видео с места ДТП. На кадрах можно увидеть две кареты скорой помощи, а также отколовшийся бампер.

В описании говорится, что авария произошла сегодня, 25 февраля, днем на пересечении улиц Иманова и Бейсекбаева.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Астаны подтвердили факт ДТП.

«На перекрестке улиц Иманова и Бейсекбаева произошло ДТП двух автомобилей, в результате которого пострадали три пешехода, находившихся на пешеходной переходе. Пострадавшие доставлены в больницу. Проводится проверка», — сообщили в полиции.