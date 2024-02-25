Три человека пострадали в ДТП с участием двух авто в Астане

«На перекрестке улиц Иманова и Бейсекбаева произошло ДТП двух автомобилей, в результате которого пострадали три пешехода, находившихся на пешеходной переходе. Пострадавшие доставлены в больницу. Проводится проверка», — сообщили в полиции.