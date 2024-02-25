Уплывшие на льдине школьники устроили переполох экстренным службам Златоуста

«Сотрудники МЧС оперативно выехали на сообщение. Обследовав достаточно протяженную акваторию реки Ай, им не удалось обнаружить “мореплавателей”. Вероятно, школьники благополучно причалили и разбежались», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.