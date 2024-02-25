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Уплывшие на льдине школьники устроили переполох экстренным службам Златоуста

Уплывшие на льдине школьники устроили переполох экстренным службам Златоуста, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Видео, которое взбудоражило многих южноуральцев, получило быстрое распространение в соцсетях и СМИ. На нем трое мальчиков придумали себе опасное развлечение.

«Сотрудники МЧС оперативно выехали на сообщение. Обследовав достаточно протяженную акваторию реки Ай, им не удалось обнаружить “мореплавателей”. Вероятно, школьники благополучно причалили и разбежались», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве выразили надежду, что с участниками видео состоится серьезный родительский разговор о безопасности.

МЧС