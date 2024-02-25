Уплывшие на льдине школьники устроили переполох экстренным службам Златоуста

Видео, которое взбудоражило многих южноуральцев, получило быстрое распространение в соцсетях и СМИ. На нем трое мальчиков придумали себе опасное развлечение.
«Сотрудники МЧС оперативно выехали на сообщение. Обследовав достаточно протяженную акваторию реки Ай, им не удалось обнаружить “мореплавателей”. Вероятно, школьники благополучно причалили и разбежались», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.
В ведомстве выразили надежду, что с участниками видео состоится серьезный родительский разговор о безопасности.