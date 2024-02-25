Крупный пожар на складах в Алматы: спасатели вынесли из огня молодого узбекистанца

Пожар в складских помещениях Алатауского района произошел накануне вечером, 24 февраля.
МЧС Казахстана сегодня, 25 февраля, в своем Telegram-канале опубликовало видео с места ЧП. На кадрах видно, как спасатели эвакуировали 26-летнего гражданина Узбекистана из горящего склада.
«Сержант гражданской защиты Мухпул Ильяр своевременно провел сердечно-легочную реанимацию. После осмотра медицинской службой спасенный был отпущен домой», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили новые подробности происшествия. С места пожара было вынесено два газовых баллона.